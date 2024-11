Entre toboganes y risas: Vicky Berrio mostró el detrás de cámaras en Piscilago

Vicky Berrio, una de las participantes más queridas de esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2024, llevó a sus seguidores al detrás de cámaras de su visita a Piscilago.

Vicky Berrio se mostró emocionada al lanzarse por primera vez de un tobogán

A través de sus redes sociales, la humorista mostró su emoción al disfrutar de este parque acuático, donde se divirtió como si fuera una niña.

En el más reciente episodio del reality de cocina, los participantes afrontaron un reto de campo, pero antes de empezar la competencia, se relajaron disfrutando de los toboganes del parque.

Para Vicky, de 42 años, fue una experiencia inédita lanzarse de un tobogán, lo que la llenó de alegría. Incluso recordó, entre risas, un famoso video viral donde una mujer mayor se subió por primera vez al metro de Medellín.

Vicky Berrio conquistó a los seguidores con un momento especial

La antioqueña, quien ha sabido ganarse el corazón de los colombianos con su autenticidad y buen humor, compartió un video que enterneció a sus seguidores.

En él, se la ve caminando por los senderos que llevan a los toboganes, mientras sus compañeras Martina, Caterine Ibargüen y Carolina mostraban su entusiasmo, y Juan Pablo, Paola, Conny, y hasta la presentadora Claudia Bahamón posaban para el video de Vicky.

Con su característico humor, Berrio comentó entre risas: “¡Vamos por rating!”.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, llenándola de elogios. Muchos expresaron su cariño con frases como: “Vicky es la alegría del MasterChef”, “Me encanta tu personalidad, eres grande”, y “Vicky, esa alegría y risa contagiosa nos llena de felicidad”.

El video, publicado en TikTok, ya suma más de 12,000 ‘me gusta’. Además, recientemente, Vicky se mostró conmovida al compartir una historia familiar. Expresó su gratitud por poder brindarle mayores comodidades a su madre, un gesto que ha tocado profundamente a sus seguidores.

En uno de los capítulos de esta semana, la humorista confesó: “Soy una persona muy feliz y siempre sonrío, pero desde que comenzó esta experiencia, me he vuelto más sensible. Ahora lloro por las cosas bonitas que han llegado a mi vida”.

