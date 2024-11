Vicky Berrio le llegó de sorpresa a Caterine Ibargüen: “No se va a librar de mí”

La exdeportista Caterine Ibargüen y la humorista Vicky Berrío han construido una sólida amistad dentro y fuera de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia, en donde han mostrado a los televidentes muestra de su afecto y complicidad.

El divertido encuentro entre Vicky Berrío y Caterine Ibargüen de MasterChef en Antioquia

Muestra de la amistad entre ambas concursantes de MasterChef Celebrity fue el encuentro que tuvieron ambas en este puente festivo que se celebra en Colombia, ya que la humorista decidió llegarle de sorpresa a la exdeportista a su tierra natal.

A través de sus redes sociales, ambas han estado compartiendo detalles de este encuentro en donde al parecer, la de la iniciativa fue la comediante que le llegó de sorpresa a Caterine Ibargüen a su tierra natal.

Precisamente, Vicky Berrío compartió a través de sus historias de Instagram un emotivo y divertido momento que tuvieron cuando se encontraron, ya que al principio todo fue cariño, abrazos y felicidad, pero posteriormente salió a relucir el humor que las caracteriza a ambas.

Vicky junto a uno de sus videos dejó un mensaje en el que le expresaba su cariño a Caterine, asegurando que el cariño que le había tomado tras coincidir en MasterChef Celebrity era algo inexplicable.

Lo que amo a esta mujer, no tiene explicación.

La reacción de Caterine Ibargüen a la visita inesperada de Vicky Berrio

En otra de las historias compartidas por Vicky Berrio, se ve a ambas sentadas en medio en un comedor al aire libre conversando, cuando llega alguien a preguntarle a Caterine Ibargüen sobre su sentir tras la inesperada visita de Vicky Berrío.

Ante esta duda, Caterine bromea al expresar que, estaba tratando de evitarla y hasta escondérsele, pero no había sido posible porque le había llegado hasta su lugar de nacimiento.

Buscando escapármele y me vino a buscar acá a la tierra, no puedo.

Ante estas declaraciones, Vicky Berrío no dudó en expresar el famoso refrán: "Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña", además, en el video le expresó que no iba a ser tan fácil escondérsele o librarse de ella.

Ni crea que se va a librar de mí.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.