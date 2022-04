El romántico mensaje que Valerie Domínguez le dedicó a su esposo

Valerie Domínguez, quien se destaca por su papel de ‘La Mona’ en ‘Te la dedico’, se ha mostrado en los últimos meses activa en redes sociales documentando el crecimiento de su hijo Thiago, asimismo, el amor que le profesa a su esposo Juan David Echeverri.

Con una publicación compartida, luciendo sus atléticas figuras , los artistas se tomaron un espacio en su cuenta de Instagram para profesarse el amor que se tienen, el cual se ve reflejado en la crianza de su primogénito de 11 meses.

¡Me cambiaste la vida! No sólo porque me llenas de amor y felicidad mis días, sino también porque me has retado a ser mejor. Tu lluvia de creatividad, fuerza y vitalidad es un motor gigante para mi . Te amo, escribió la barranquillera.