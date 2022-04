Valerie Domínguez sufrió drástico cambio en su rutina tras su embarazo

La actriz barranquillera se encuentra disfrutando de su etapa de ser mamá primeriza, algo que ha disfrutado y compartido junto a su esposo el modelo Juan David El Pollo Echeverri desde el primer día de la noticia, donde compartieron y registraron todo el proceso de gestación y hasta día de hoy siguen compartiendo el día a día de su bebé Thiago Echeverri Domínguez.

Valerie y Juan David comparten a diario contenido de su hijo en redes sociales, hasta le han creado una cuenta a su hijo en Instagram donde comparten la mayoría del contenido del proceso de crecimiento y la educación que le dan a su hijo.

La actriz hizo una divertida comparación entre lo que hacía antes al levantarse cuando no tenía a Thiago en su vida, donde podía tranquilamente dormir hasta más tarde, tomarse un café mientras miraba por la ventana o hacer ejercicio.

Los que son papás me entenderán. Esta era mi rutina de la mañana antes @thiagoecheverridominguez vs. hoy! Y aunque no me cambio por nadie, extraño una mañana con calma.