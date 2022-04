Valerie Domínguez se despachó contra sus críticos

La talentosa actriz barranquillera actualmente se destaca con su papel de “La Mona” en la telenovela Te la Dedico, donde comparte set junto al reconocido artista de música popular Pipe Bueno y la reconocida actriz Diana Hoyos.

Valerie Domínguez aparte de su gran momento en la actuación, se encuentra disfrutando de su etapa de ser mamá junto a su esposo Juan David El Pollo Echeverri, un suceso que los ha hecho centrar su atención al crecimiento de su bebé Thiago, pues se ha convertido en el protagonista de sus redes sociales.

Suelta lo que no te sirve

Fue el mensaje que Valerie le colocó de portada a su video, pues quiso expresar su sentir y opinión sobre las críticas, algo que afecta en gran medida la salud mental y tranquilidad de millones de personas alrededor del mundo. La actriz no es ajena a esta situación, por eso, expuso que las personas son mal intencionadas y sin importar lo que haga sea bueno o malo, la gente nunca estará satisfecha.

Que mucho, que poco, que porque si, que porque no, que así no, que mejor así 😆🙈 en fin… como no se puede complacer a todos, es mejor hacerl@s enojar