Valerie Domínguez le hace broma a su esposo con baile al ritmo de Rosalía

La actriz Valerie Domínguez sacó algunas risas a sus fanáticos luego de hacerle una broma a su esposo Juan David ‘el Pollo’ Echeverry tras hacerle creer que bailaba mal.

través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores, la exreina compartió un video en el que mostró cómo fue la broma que decidió hacerle al deportista.

En la grabación se ven a los dos desde su casa realizando una viral coreografía al ritmo de la canción “Despechá” de la artista Rosalía.

Allí la modelo comienza a criticar los movimientos de su esposo y hasta lo hace cambiarse de ropa.

Aunque su objetivo era que se molestara, este siempre fue muy paciente y le respondía muy tranquilo a cada cosa que le decía Valerie.

Posteriormente le confesó que todo eso era para ponerlo bravo, pero que su intento fue en vano.

“Si no se pone bravo con esto, consideren mi matrimonio!!! Descripción gráfica de: Lo que más admiro de Juan David”, escribió en la descripción de la publicación.

De inmediato, ‘el Pollo’ comentó y preguntó si sería bueno vengarse.

“Una broma de 2 horas… valórame porque no vas a encontrar alguien tan comprometido con una coreografía… ¿será que le cobramos esta?”, agregó.

Tras su revelación, lograron miles de “me gusta” y comentarios donde los llenaron de halagos.

“Jajajajajajaja bellos", "Lindos", "Jaaaaaa donde yo le haga eso a mi esposo me booota por una ventana", "paciente paciente", "Ahí estás pintada mi Vale", "Ay divino", "muy top", "Me gusta que cuando siento que por fin va a explotar dice: NO ME PRESIONES HAGO MI MEJOR INTENTO ! , jajajaj ni asiiii lo maximoooo", "que pacienciaaaaaaaaaa", "La paciencia de tu vida", "bellos los quiero", "Que lindos en serio", "Muy lindo el ojalá todos los hombres tuviera esa paciencia y ese amor para darle a sus mujeres", "Tan bello, muy paciente, que lindos los dossss digo los tresssss", "Jajajajaja el antes agradece si literal, ya quisiera pa mi esposo la paciencia del pollo", "Jajajaja ... El cobro va estar bueno", "Bellos Dios Bendiga siempre su unión", "Que belleza, hermosa parejita, Dios los ilume y siempre estén así de bien, la verdad trasmiten cosas lindas. Me encanta ver todo lo que publican, es con amor sincero", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Thiago enterneció a sus fans con baile

Asimismo, por medio de la cuenta de su hijo Thiago, también presumieron al pequeño bailando una canción infantil.

“Acá les dejo un poco de mi sabrosura pa’ que sonrían! Pollito bailarín”, añadieron, logrando varios corazones y elogios.

