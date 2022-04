Valerie Domínguez invitó a sus seguidores a "no editarse" en el amor

Valerie Domínguez está viviendo un gran momento en su vida, goza de una gran y estable relación junto al también modelo Juan David El Pollo Echeverri, una relación que demuestra en redes sociales una gran química, camadería, apoyo y unión. Algo que fue fundamental para la pareja es haber tenido a su primer hijo, Thiago Echeverri Domínguez, quien se ha robado gran parte de su atención y los tiene locos de amor.

La actriz que actualmente brilla en la pantalla de Nuestra Tele en la novela Te la dedico, se ha caracterizado últimamente por compartir contenido de reflexión a sus seguidores, al parecer, su etapa materna la ha hecho empezar a analizar situaciones o relaciones que las personas tienen a diario.

Un amor que le ha desafiado sus expectativas

La relación junto a Juan David ha sido de ensueño para Valerie, siempre ha presumido ese amor y sentimiento que tiene hacia su pareja, un amor que llegó a su vida para darle felicidad y tranquilidad, como en varias ocasiones la actriz a comentado, esta vez, decidió compartirles a sus seguidores una reflexión sobre el amor y su relación, que aunque esté solida para las personas también ha sido un desafío para estar donde está.

El amor es una cosa bien interesante. Éste amor que ven ustedes en esta foto es uno que ha desafiado todas mis expectativas, pero sobre todo, me ha enseñado lo importante que es no editarnos.

La actriz hizo una alusión a la importancia de dejar ser a la otra persona y no "editar" su esencia, para que las cosas puedan fluir en una relación, porque para ella es fundamental ser "partner" de su pareja y apoyarse en todo momento, tanto de felicidad o de tristeza.

Permitirnos ser, la luz y la oscuridad, siempre desde el respeto, pero nunca teniendo que editar quienes somos, nuestra esencia.

Asimismo, la actriz para finalizar su reflexión decidió dar una invitación a valorar y expresarle el amor a la persona que tengan al lado, que sientan orgullo de tenerlos y entiendan que esto es tener suerte, algo que su esposo no dejó pasar por desapercibido y le comentó.

Ese amor a tu lado que me llena de motivos para seguir soñando y construyendo esta hermosa familia que hoy tenemos!! Te amo.

Sus fans se derritieron de amor

Para sus más de 2.800.000 seguidores su relación es de admirar, consideran que es la relación ideal y que los constantes mensajes que la actriz les comparte son de gran ayuda para mejorar el amor propio y el amor hacía otras personas.

"Hermosossss ❤️❤️ que viva el amor de verdad; Ósea es el amor de tu vida vale !!! Por más atardeceres llenos de felicidad; Verlos me da esperanza ;Eso no es suerte eso es Bendición de Dios; que genial eso de No editarse". Fueron algunos de los más destacados.

