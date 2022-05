El divertido video de Valerie Domínguez sobre los matrimonios

A Valerie Domínguez actualmente la vemos en la pantalla de Nuestra Tele en la producción de Te la dedico dandole vida a "La Mona", una mujer que ha dividido las opiniones de los televidentes, pues dentro de la historia esta mujer ha demostrado que cuando quiere algo lo obtiene de cualquier forma, por eso, ha hecho todo por el amor de Wilson (Pipe Bueno).

La exreina fuera de la pantalla goza de una gran relación junto al modelo Juan David El Pollo Echeverri, con quien tienen un hijo, Thiago Echeverri Domínguez,el cual recientemente cumplió un año, por eso, Valerie y Juan David decidieron celebrarle por todo lo alto su primer año de vida, pues para nadie es un secreto que desde que el nacimiento de Thiago todas las miradas han estado sobre él.

Valerie y Juan David gozan de una de las relaciones más estables y felices de la farándula colombiana, prueba de esto son sus constantes fotos, videos y publicaciones en redes sociales, donde se destaca el humor y buen rollo entre ellos.

Valerie compartió recientemente un divertido video en el que se disfrazó de hombre con el cabello recogido, camisa grande, cadenas y hasta barba, pues la actriz decidió exponer una situación en especial que viven los hombres dentro de las relaciones, quienes al parecer constantemente les están preguntando a sus parejas por objetos que pueden estar a la vista, pero por no buscarlos o creer que siempre están en un mismo lugar siempre terminan preguntando.

Valerie pone tres divertidas situaciones, una en el baño al buscar papel higiénico, otra al buscar las llaves del carro y otra al buscar el control del televisor.

El video que logró más de veinte mil "me gusta" en menos de 7 horas, despertó cientos de comentarios por parte de sus amigos, compañeros, seguidores y de su esposo, pues Juan David expresó que este video en el que al parecer exhibió la situación con él, iba a tener represarías.

Ahhhh siiiii? Ok ok ok. Cuídate q esto no se queda así!