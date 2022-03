Esposo de Valerie Domínguez revela lo que hace cuando la actriz no está en casa

Sin duda, una de las parejas, más populares de la farándula nacional es la que conformada por Valerie Domínguez y Juan David “el pollo” Echeverri, que suelen divertir a los internautas con las ocurrencias que hacen en pareja y que plasman en las publicaciones que suelen hacer en sus redes sociales, sin embargo, en esta ocasión, el deportista aprovechó que Valerie no estaba en casa para poder “hacer lo que a él le divierte”.

Con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Juan David se unió a al reto viral “Esto lo hago pa’ divertirme”, basado en el coro de una canción de Residente, para realizar varias de las cosas que a él le gusta hacer, pero que no hace cuando su esposa está en casa.

Mira también: Valerie Domínguez, y la importante lección que le dio a su esposo, sobre el aseo

“Cuando mi esposa no está… ¡Yo me divierto! Valerie Domínguez #EstoLoHagoPaDivertirme, Yo sé que no soy el único, no se hagan”, escribió “el pollo”, al publicar el video.