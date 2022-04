Valerie Domínguez contó cuál es su secreto para estar en forma tras su embarazo

Valerie Domínguez que, actualmente hace parte del elenco de “Te la dedico”, habilitó la dinámica de preguntas para que sus seguidores la interrogaran sobre lo que quisieran saber de la lactancia, nutrición, maternidad, entre otros temas.

Te puede gustar: Valerie Domínguez baila junto a su hijo ‘Una noche en Medellín’.

Sus seguidores no perdieron la oportunidad para indagar sobre sus secretos para lucir siempre en forma, pese al poco tiempo de haber dado a luz: “¿Cuánto engordaste en el embarazo y cómo lograste bajarlo?"

“Aumenté 8 kilos. Realmente no hice ninguna dieta para bajar de peso, me enfoqué en una alimentación nutritiva. Haber lactado exclusivamente me ayudó a bajar. Yo no cuento las calorías”.