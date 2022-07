Valerie Domínguez derrochó amor junto a su pareja en exclusiva playa

Valerie Domínguez y Juan David ‘el Pollo’ Echeverri son una de las parejas más sonadas y buscadas últimamente en redes sociales, algo que, no es casualidad, pues la actriz y el modelo se han encargado de crear contenido llamativo y de valor en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.

En donde a diario comparten divertidos videos de su relación en pareja, su etapa de padres primerizos y también divertidas parodias, por eso, el nombre de esta pareja está constantemente en diferentes medios de entretenimiento digital.

Gran parte de su éxito en redes, es la buena y solida relación que llevan en la vida real desde hace más de dos años, en donde han logrado hacer una conexión que se nota a leguas en sus videos.

La actriz se encontraba durante este año grabando la novela del Canal RCN "Te la dedico", la cual, finalizó el pasado viernes 15 de julio, por eso, la actriz tras enfrentar varios meses de trabajo, decidió irse con su amado a tomarse unas merecidas vacaciones a una de las mejores playas del mundo.

En redes sociales durante los últimos días han compartido parte de su emocionante viaje por Hawái, en donde han aprovechado el tiempo a solas para disfrutar como nunca.

Muestra de lo bien que la están pasando en el archipiélago, fue una reciente publicación en donde aprovecharon el magnífico día que estaba haciendo con arcoíris incluido para sacar unas sorprendentes instantáneas encima de unas motocicletas.

Somewhere over the rainbow! Un lugar lleno de magia