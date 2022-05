La tierna forma en que Valerie Domínguez celebró el primer año de su hijo

Valerie Domínguez y Juan David El Pollo Echeverri, gozan de una de las relaciones más estables y felices de la farándula colombiana, prueba de esto son sus constantes fotos, videos y publicaciones en redes sociales, en donde expresan el amor y admiración del uno por el otro, algo primordial y que logró fortalecer esta relación fue la llegada de su primer hijo, Thiago; algo que los ha hecho vivir esa bonita etapa de ser padres primerizos.

Thiago Echeverri Domínguez, se ha robado la atención de sus papás desde antes de nacer, pues Valerie y Juan David compartían los avances de su embarazo y expresaban la emoción y nervios de que llegara el gran día de dar a luz a ese bebé anhelado. Ese día llegó el 19 de mayo de 2021, en el que la actriz logró vivir la experiencia de dar a luz a su amado bebé.

El nacimiento de su hijo la mejor experiencia en la vida de Valerie y Juan David

Aprovechando los jueves de recuerdos o más conocidos como TBT, recordamos la felicidad y el momento que vivió Valerie y su esposo un año atrás al momento de ser padres, la pareja llevaba 9 meses esperando que llegara el gran día de conocer a su pequeño, por eso el 19 de mayo de 2021 quedó para la historia como uno de los días más felices en sus vidas. Algo que quedó registrado en la cuenta oficial de Valerie en esa fecha del 2021.

"Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación mas placentera que he tenido en la vida! Que loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. ¡Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia! Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío! Thiago bienvenido al mundo!! Te amamos hijo, gracias por elegirnos!", escribió en su momento la actriz en la publicación.

En esa publicación que rescató nuestro equipo periodístico, podemos observar la felicidad que conllevo el nacimiento de Thiago en la vida de la pareja, pues Valerie y sus fans vivieron ese momento de forma inolvidable.

La celebración del primer año de Thiago

Las redes sociales de la pareja desde ese día se han llenado de fotos, videos y publicaciones del crecimiento de Thiago, en la que comparten los diferentes y más destacados momentos del pequeño, el cual también ya tiene presencia en redes sociales, pues Valerie y "El Pollo" le han creado una cuenta oficial de Instagram para compartir el contenido más relevante del bebé.

Volviendo a la historia reciente, la pareja no ha dejado pasar por desapercibido el primer año de Thiago, el cual decidieron celebrar por todo lo alto junto a sus seres queridos. Para este evento y con ayuda de algunos patrocinadores lograron recrear una granja llamada "La Granja de Thiago", un lugar en el que los animales y la naturaleza fueron protagonistas.

Entre ovejas, vacas y mucho amor celebramos su primer año! Nunca había visto a un niño de 1 año gozarse taaanto una fiesta como a Thiago Gracias Thiago por 1 año LLENO de carcajadas!! El año mas maravilloso de mi vida! (alistense para el spam de mamá orgullosa)

Esta publicación se viralizó de inmediato, logrando más de 24.161 "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus seguidores expresandole felicitaciones, reconocimientos y todo el amor del mundo para su pequeño hijo y para la pareja.

