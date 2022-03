Valentina Lizcano se sinceró sobre su figura tras fotos en la playa

La actriz Valentina Lizcano se sinceró con sus miles de fanáticos sobre su figura y por qué no se estaba permitiendo presumirla en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram reveló un carrusel con varias fotografías en la playa, con las que quiso compartir una gran reflexión con sus seguidores.

Según destacó dio a conocer estas instantáneas para aquellas mujeres que quizás se han sentido como ella y tienen todo el derecho a lucir sus resultados con orgullo.

“Hace un tiempo me di cuenta que estaba empezando a sentirme insegura con mi cuerpo pero no porque no me gustara sino porque lo veía cada vez más lindo y me daba pena mostrarlo en redes sociales, porque si me he sentido atacada un par de veces al mostrarlo y que la gente se dé cuenta de los resultados que para mí son positivos y piensen que estos resultados son iguales a una persona que dedica su vida a la vanidad y que por ende no es coherente mi espiritualidad, pero hoy en día y un poco como un acto de rebeldía hacia ese miedo he decidido mostrar mi cuerpo y mostrar los resultados de una vida de disciplina, de auto observación, de meditación de alimentación consciente, de actividad física, que no solamente me beneficia en cómo se siente habitar este cuerpo sino el cómo mi mente funciona de una mejor manera, más amorosa y empatía conmigo con mi proceso”, escribió.