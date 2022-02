Valentina Lizcano publicó un video sin querer y divirtió a fans

Valentina Lizcano recientemente divirtió a todos sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido un video que, poco después, confesó que no lo iba a publicar.

La mujer que siempre se ha destacado por su buen humor y el compartirle a sus fans contenido de calidad para fortalecer sus pensamientos y su espíritu, logró sacar varias risas y también elogios por el corto clip.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que Lizcano publicó un video en el que apareció frente al lente de la cámara mientras llevaba puesto un ajustado pantalón beige y una ajustada blusa negra con la que dejó al descubierto su tonificada figura.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de quienes la siguen, no fue precisamente su figura, sino que la famosa se dejó ver bailando y disfrutando de una pieza musical que se ha hecho viral en la internet.

Lizcano bailó y movió sus caderas generando que muchos de sus fanáticos se enamoraran un poco más de ella, no obstante, después de publicar las imágenes, confesó a través de las historias de la red que ese clip no lo quería publicar y que el objetivo de este había sido mostrarlo a su hijo, pues siempre hacían ese tipo de bailes en su día a día como madre e hijo.

“Jajaja me acabo de dar cuenta que esto se publicó jajaja. Yo juré que lo había guardado. Tengo mil más así molestando con Salva y por eso no tiene nada escrito y Salva me decía uy 3 mamás no por favor”, escribió.