Valentina Lizcano publicó emotiva reflexión sobre los miedos y la desconfianza

La actriz Valentina Lizcano siempre se ha caracterizado por su buen sentido del humor, por su talento y por su forma tan sincera de decir las cosas.

En las últimas horas, la también presentadora emocionó a sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram con una bella reflexión sobre la vida.

Sin embargo, la gente no sabe qué fue lo que más les gustó, si el video o las palabras que compartió con los millones de internautas.

Valentina y su esposo Giulio Iannelli se convirtieron, hace tan solo unos meses, en padres de una hermosa niña llamada Alma; sin embargo, en esta familia hace falta hablar de uno de los miembros más importantes, nos referimos a Salvador, el hijo mayor de la caleña.

De hecho, en el video que compartió Lizcano podemos apreciar a su esposo en compañía de los niños; por su parte, Salvador se encuentra montado en su espalda, mientras que, Alma va tomada de su hombro y caminando al lado de él.

El mundo me enseñó a tener miedo, a desconfiar, a esconder mis sentimientos y mi corazón para protegerme a no compartir mis bendiciones para no provocar envidia que pudiera destruirlas

Sin embargo, Valentina confesó que el amor, el verdadero amor, fue el que la enseñó a liberarse a vivir cada segundo.

Me enseñó a no temer a ser lastimada o quebrada pues hasta eso es un acto de amor, el amor me muestra cómo puedo confiar en el proceso en el camino, en mi entorno y en que todo es correcto y para mí más alto bien, cuando limpio mis lentes de tanto prejuicio y me aventuro a vivir cada instante y a sentirlo tan profundo que se vuelve eterno sin importar el futuro, el amor por mí misma ha manifestado las bendiciones más grandes de mi vida y hoy las quiero compartir sin miedo, porque eso (el miedo) no tiene permiso de entrar aquí