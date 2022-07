Valentina Lizcano celebra el amor con colorido vestido playero

Valentina Lizcano hace poco salió a responder a las críticas que recibió tras haber publicado un video, cargado de amor que protagonizó junto a su hijo Salvador con quien aparece jugando en una piscina, llevando puesto un pequeño bikini negro, algo que no le gustó a muchos internautas que la criticaron por llevar ese atuendo frente a su hijo y llevó a que perdiera varios seguidores.

Sin embargo, Valentina Lizcano afirmó que el video demostraba que los dos eran niños, que el video está lleno de amor y criticó la doble moral de las personas que ven con otros ojos un simple video que no tenía no otras intenciones.

“Aquí el detrás de cámaras de un momento de nuestro amor, donde la doble moral, el morbo, los juicios y el machismo no tienen espacio … para nosotros solo existe EL AMOR. Debajo de la lluvia se recuerda que soy tan niña como él. Te amo hijo mío”, escribió la presentadora.

Luego de rechazar este tipo de comentarios a los que calificó de machistas, Valentina Lizcano, realizó una publicación en la que aprovechó el Día Internacional del Orgullo LGBT+ para enviar otro mensaje del “amor de mil colores”.

Valentina Lizcano celebró el amor

Se trata de un video bajo la dinámica (GRWM) Get ready with me, en el que Valentina Lizcano luce un colorido vestido playero, el cual con una pequeña modificación lo convierte en un vestido más sexy, además ese outfit es acompañado con una cartera rosa.

Al hacer la publicación, Valentina Lizcano explicó lo que hizo con su vestido y además aprovechó para escribir un mensaje para celebrar el amor de cualquier color y que hace que la humanidad trascienda y evolucione.

“Como volver el coralito en un vestido playero sexi. Celebrando el amor de mil colores, el amor que une, que respeta, que crece y alimenta a la humanidad a trascender y evolucionar”, escribió Valentina Lizcano al publicar el video que ya completa más de siete mil likes y decenas de comentarios de sus fieles seguidores.

