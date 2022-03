Valentina Ferrer deleitó posando con corto short y robó suspiros

Valentina Ferrer, novia de J Balvin, recientemente descastó a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido una atractiva sesión de fotos en la que presumió de su envidiable figura.

La mujer quien dio a luz al primogénito de Jose Álvaro Osorio, llamado Río, nuevamente puso a volar la imaginación de quienes la siguen al comprobar una vez más el por qué ha sido una de las mujeres más asediadas no solamente por su público sino también, por la industria del modelaje.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la argentina decidió aparecer frente al lente de la cámara mientras estaba tendida en el piso con sus piernas cruzadas y usando unas botas de tacón.

No obstante, otra de las cosas que también acapararon las miradas de su público, fue el hecho de que su prenda era traslúcida y a la vez transparente, lo que hizo que muchos de los hombres elevaran su temperatura al ver a Ferrer.

“Couldn’t decide….so why not both (en español: no pude decidir… Entonces por qué no ambas)”, fueron las palabras que hacían referencia a las imágenes que compartió.