El ostentoso regalo que recibieron Valdiri y Saruma antes de su boda

Andrea Valdiri y Felipe Saruma, dos nombres que han tomado mucha más relevancia en las redes sociales desde que se conoció que pronto contraerían matrimonio.

Si bien la pareja era relacionada desde hace varios meses, ellos nunca confirmaron ni desmintieron los rumores; sin embargo, los múltiples eventos y viajes ratificaban cada vez más esta información.

Te puede interesar: Así reaccionó Andrea Valdiri al escuchar a Saruma cantando el ‘Soltero feliz’

Y como entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, a varios familiares y amigos de la pareja se les escaparon detalles que dieron indicios de que su relación iba “viento en popa”.

De hecho, así fue que los medios de comunicación se enteraron de que pronto La Valdiri y Saruma llegarían al altar, pues el diseñador del vestido de Andrea y los invitados a la fiesta no pudieron evitar publicar algunos pormenores y terminaron revelando información clave sobre este evento.

Sumado a esto, Andrea Valdiri utilizó sus redes sociales para explicarle a sus seguidores por qué suele manejar este tema tan privado, si ella siempre se ha mostrado tan directa y sincera con sus fans.

La respuesta a este interrogante es que Andrea no quiere cometer los mismos errores del pasado, desea disfrutar su relación y no exponerla tanto, pues encontró a una excelente persona que no quisiera perder por nada del mundo.

Andrea y Felipe recibieron importante regalo antes de su boda

Un día antes de su boda, la pareja recibió en su hogar a unos mariachis que se encargaron de amenizar la tarde. A través de las historias de los asistentes a esta serenata, pudimos notar que los futuros esposos se encontraban rodeados de algunos amigos y familiares.

La pareja estuvo muy contenta por esta sorpresa tan especial; sin embargo, hubo un detalle que resaltó mucho más entre sus seguidores y fue el regalo que recibieron de parte de una agencia de viajes muy cercana a ellos.

Que todas las noches sean noches de boda y todas las lunas, sean lunas de miel. Andrea y Felipe, queremos hacer parte de esta gran celebración obsequiándoles su soñada luna de miel. El cuándo y el dónde serán su elección.

La pareja recibió un gran ramo de flores blancas, adornado con unas bombas de colores y un avión con visos brillantes. Junto a este detalle había una nota que informaba que su agencia de viajes les daría su luna de miel soñada.

Ahora, Andrea y Saruma tienen la importante tarea de determinar a dónde y cuándo tomarán estos días para disfrutar de sus primeros días de casados.

No dejes de ver: ¿La Valdiri está embarazada? El mensaje de la hermana que emocionó a fans

Por si te lo perdiste: La mamá de Valdiri se sinceró y contó qué opina sobre la relación con Saruma