Tuti Vargas regresó a las redes tras dos meses de ausencia con reflexivo mensaje

La influenciadora Tuti Vargas reapareció en redes sociales luego de que el pasado mes de abril confesara a sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram que se iba a ausentar debido a que estaba pasando por un proceso bastante difícil en su vida y necesitaba sanar.

Por medio de un carrusel con varias fotografías de cómo vivió estos días alejada de las redes sociales, compartió un reflexivo mensaje de lo que experimentó.

“El mejor regalo que me he podido dar en la vida. Y no, no fue un viaje a NY, India o Bali fue un viaje hacia adentro de 45 días.

Un camino largo y profundo lleno de tormentas, huracanes, desiertos y nevadas en dónde quise por primera vez sentarme simplemente a sentir y contemplar la fuerza intensa de los rayos, la destrucción sin compasión de los vientos en espiral, la sequía y la sed, la nieve que exhala vapor, la nieva sucia y esa que brilla como diamantes.

Me lo permití hacerlo sin pensar en el tiempo, sin contar las horas, ni mirar el reloj.

Sin distracciones, sin ruido y eso fue lo que me dejó ver el camino de regreso a casa, a la casa del alma, de MI alma.

Poco a poco me fui desprendiendo de esas capas que fueron cubriéndome de nubes grises y pesadas.

Fue un grito del alma, de mi verdad, la que siempre estuvo ahí.

45 días en donde en vez de revisar números y likes, me senté a revisar mi propia historia, en vez de compararme con la vida inalcanzable y perfecta me comparé con todas mi versiones para escoger la que más me gustaba y quedarme con ella.

Un tiempo para verme de frente y no con ojos de juicio sino para confirmarme que soy suficiente simplemente SIENDO.

Una pausa en donde cambié el celular por libros, likes por letras en un papel, el maquillaje por filtros de conciencia y presencia con dosis altas de verdad y sanación profunda.

HOY veo más claro que nunca, desde la coherencia e integridad lo que es verdaderamente el amor, la fuerza y determinación desde un lugar invadido de paz y tranquilidad.

HOY puedo decir que encontré la plenitud y la alegría real.

Alma y corazón serán mi lema de HOY”, escribió.