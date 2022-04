Tuti Vargas reflexiona sobre valorar las personas que nos rodean

La influenciadora Tuti Vargas compartió con sus miles de seguidores una importante reflexión sobre las personas que llegan a nuestra vida.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias fotografías con las que dejó significativas palabras.

En las instantáneas se dejó ver luciendo muy sofisticada con un vestido de color blanco y posando en medio del bosque, mostrándose muy reflexiva y en un ambiente muy tranquilo.

“Te darás cuenta que en la vida hay un rol para cada persona que conoces.

Unos se convertirán en una prueba, unos te van a querer, otros te usarán, otros te enseñarán.

Pero dale tu especial atención a esos quienes sacan lo mejor de ti, que no se van en los momentos más cruciales y difíciles de tu vida, esos que a pesar de tus defectos te aman por encima de todo, que son capaces de mirar más allá de tu momento nublado y se esperan en silencio a tu lado a que vuelva a salir tú luz.

Esa es la gente no común que la vida pone no para salvarte, pero sí para bendecirte. A esos cuídalos y mantenlos cerquita”, escribió en la descripción de la publicación.