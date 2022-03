Ramiro Meneses se sometió a tratamiento de reducción de años

Ramiro Meneses retornó a la televisión colombiana con su antagónico en la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’, asimismo, en la cuarta temporada de Masterchef Celebrity, donde es uno de los participantes en la actualidad.

Sin embargo, el paisa ha llamado la atención en los últimos días al haber documentado en sus redes sociales un video, donde la cosmiatra Diana Cabarcas explica que se está sometiendo a un método de rejuvenecimiento avanzado 3D, que consiste en lo siguiente:

Cabe aclarar que esta técnica en particular no es invasiva. Su trabajo se centra en la papada, rostro, cejas, así mismo promete mejorar su contorno; este último como proceso adicional a una labor hecha hace dos meses.

También, el actor reveló las razones por las que se sometió a este tipo de tratamientos:

En el último tiempo, he venido con un ajetreo de mucho trabajo y labor, horas largas, y las luces resecan la piel. Uno siempre está obligado a hidratarse, pero no siempre es así. Entonces, la piel siempre empieza a sufrir. Y, bueno, no tenemos 20 años, explicó Meneses.