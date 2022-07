“La Biblia ha cambiado mi vida”, Carlos Feria se mostró arrepentido

El influenciador Carlos Feria está en el ojo del huracán por estos días tras la denuncia que hizo una internauta en su contra por al parecer maltrato infantil hacia su hija, pues está mujer llamada Vanessa Tejada, recopiló varios clips en los que el creador de contenido y su pareja sometían a su pequeña hija a fuertes retos en los que vulneraban sus derechos e integridad física según ella.

Esta denuncia desató que miles de internautas empezarán a criticar y enviar fuertes mensajes a la pareja de influencers, fue tanta su viralización de esta publicación, que llegó a ojos de la entidad colombiana que protege los derechos de los menores de edad, el ICBF, quien de forma puntual comentó que iban a tomar cartas en el asunto para proteger a la menor que aparecía en los clips.

Los influencers al ver que, el video no solo se había quedado en críticas y hasta ofensas, si no que ya estaba llegando a algo legal, decidieron ponerse a disposición de la entidad para aclarar lo sucedido y evitar caer en temas mucho más graves en donde podrían hasta perder la custodia de la menor.

Mientras se adelanta este proceso, Carlos junto a su pareja la también creadora de contenido Adriana Valcárcel, decidieron compartir un video en el que presumían el amor hacía su hija, el cual, solo sirvió para que les llovieran cientos de insultos y críticas.

Por eso, el influencer al parecer cansado de tantos mensajes de odio y hasta amenazas, decidió compartir a través de sus historias de Instagram, su sentir y opinión de lo que leía a diario.

Carlos salió mostrándose feliz y tranquilo, asegurando que, en este momento difícil momento, había puesto su vida en manos de Dios, pues según expresó es una persona creyente y que viene leyendo la Biblia desde hace un mes.

Yo estoy muy bien, porque Dios me ha ayudado, estoy tranquilo porque su gracia es perfecta, quiero decirle a todas las personas que me han juzgado e insultado que solo tengo amor para ustedes.

En historias posteriores también afirmó que no sentía ningún rencor por los mensajes que había recibido en redes, pues de parte de él solo había amor y perdón para todas esas personas.

Sin embargo, puntualizó en que, ahora lo iban a criticar por hablar de Dios y de religión, pero decidió hacer una arriesgada conclusión basado en su fe y en su supuesto amor a la religión.

Ustedes dirán que Dios no me ama, porque soy un maltratador y mal padre, pero recuerde que, Jesús no murió por la gente perfecta, él murió por los pecadores.