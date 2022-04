El mensaje de bienvenida de Toya Montoya a su sobrina

María Victoria Montoya, más conocida como ‘Toya Montoya’, le dio la bienvenida al mundo a una hermosa bebé hija de su hermana, Diana Montoya; con unas profundas palabras que enternecieron a más de uno.

Toya explica, en la descripción de su post, las múltiples cualidades con las que llega esa bebé para iluminarles la vida a todos los integrantes de la familia.

Su hermana Diana comentó la publicación agradeciéndole por la compañía, a ella y a su hija, en esta nueva vida que comenzó hace tan poco.

Los seguidores de Toya se mostraron encantados con la belleza de la pequeña, pues en la foto se ve que es una niña muy linda y que llega a la familia Montoya a iluminar con su presencia.

“Felicitaciones para toda la familia!!!”, “Que hermosura!!!!!”, “Que es esta belleza de mujer! ¡Felicitaciones! @toyamontoya @flacamontoya”, “Felicidades que belleza”, “Felicitaciones tía”, “Esto me da demasiada esperanza”, “Siiii, es una estrellaaaaa”, “Que muñecaaaaaa”, “Bebita bonita” fueron otros de los comentarios de los internautas.

En la cuenta de la mamá de la bebé, se pueden ver muchas fotos más de ella y de cómo fue recibida.

“Magdalena Montoya Maya. Llegaste hace unos días, un jueves en la noche del 10 de febrero del 2022. Cómo todo lo tuyo, lo hiciste de una manera particular. Todo sobre esos primeros días de tu vida son una incógnita para mí, pero agradezco infinitamente que me hayas escogido a mi para venir aquí y quiero que sepas que no cambiaría nada de lo que hemos vivido hasta aquí” escribió Diana en la primera foto que subió de la bebé.