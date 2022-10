Tini responde a los presentadores que le dijeron “asqueroso” a su ombligo

La cantante argentina de música urbana conocida como Tini es tendencia en las redes sociales debido a un controversial y viral video de su presentación en Paraguay, la cual fue transmitida por un programa de este país latinoamericano.

Resulta que los conductores del programa, sin darse cuenta de que tenían los micrófonos abiertos, empezaron a criticar varios aspectos de Tini: le recordaron a su novio, hablaron del aspecto de su ombligo y hasta de lo cansada que se veía cantando.

“Ese ombligo asqueroso. Imagínate, ahora entiendo a De Paul. Está muriendo, quiere agua. Mírale su ombligo, te pido que veas. No quiero mirar, voy a tener pesadillas” se escucha en el video.

Han sido muchas las críticas que han recibido los presentadores por la manera en que se expresaron de la artista musical, pues han causado mucha indignación entre sus fans y, en general, de muchos internautas.

También se debe resaltar que los conductores salieron en sus redes sociales a pedir disculpas por sus aseveraciones y aceptar que fue un gran error, así como también para decir que están arrepentidos.

El único que expresó tener una excusa fue el hombre del programa quien fue el que se refirió a De Paul, pues dijo que, cuando se refirió a que ahora entiende a De Paul, hacía referencia a que Tini es muy linda y entendió por qué él está con ella.

Ahora quien se pronuncia es la protagonista de los hechos, Tini, quien, en medio de un video en vivo en su cuenta de Instagram mientras se maquillaba, decidió hablar del tema al ver que muchos de sus fans le estaban preguntando respecto al tema y, además, con mucha indignación.

“Están preocupados por mi ombligo, eso está bueno decirlo. Es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo y está todo bien y yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Ya está, todo bien, nací con este ombligo, ¿qué se le va a hacer? Jajaja se me están riendo es que sí es como que se frustran por un ombligo que es un simple ombligo aparte, ya está, listo, todo bien” explicó la famosa en medio de risas.