¿Se arrepintió? Tiktoker asegura que rechazó a James Rodríguez

El reconocido futbolistas James Rodríguez, quien desde hace unos meses no vive un buen presente futbolístico, debido a varias lesiones que lo atormentan desde el 2019, y también por su partida prematura a un fútbol de baja categoría en comparación el nivel futbolístico en Europa y Latinoamérica.

Tras su larga ausencia de las canchas, el futbolista ha sido noticia en diferentes ocasiones por sus temas personales o por polémicas alrededor suyo, como una que recientemente se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok.

Mira también: Corte Suprema condenó a médico que puso biopolímeros a Jessica Cediel

En esta popular red social circula unos videos de una usuaria llamada "Silvialuciagr", que asegura haber tenido un cercano encuentro con el futbolistas en una discoteca de la ciudad de Medellín.

James Rodriguez se mostró encantado con la antioqueña en un bar

La creadora de contenido de esta red social decidió sorprender a sus seguidores con un "storytime" (una historia contada en diferentes videos para generar mayor expectativa) en el que contaba cómo había rechazado irse con James Rodríguez en una discoteca de Medellín.

La mujer empezó contando que todo había sucedido en una noche de rumba junto a sus amigos por un sector exclusivo de la capital antioqueña en la que les negaron la entrada a un bar y por cuestiones de la vida terminó en la misma discoteca que el exfutbolista de Real Madrid.

Imagínense que yo estaba con unos amigos en un bar de Provenza, estábamos parchando normal, cuando mis amigos empiezan a decir que en el área vip estaba James Rodríguez, y es muy loco, porque yo lo miré, él me miró, entonces yo quedé como pellízquenme, porque cómo voy a estar cruzando miradas con él, yo seguí en mi cuento bailando y ya, no le puse más cuidado, cuando de repente me tocaron la espalda, y me doy cuenta que era el escolta de él, que estaba parado en la entrada vip hace unos minutos.

Silvia, como se llama la mujer al parecer, reveló que aunque si hubo un cruce de miradas, el que tomó la iniciativa había sido el propio futbolista, quien había mandado a uno de sus escoltas a hablarle a la misteriosa mujer que había llamado su atención.

El escolta al acercárseme, me expresa que yo le había gustado a James y que mandaba a preguntar si le podía dar mi número, yo se lo di sin ningún rollo, y al rato vuelve y me pregunta que James quería invitarme a su casa en Llano Grande después de la rumba. Pero había un problema porque yo tenía un viaje a Cartagena a las cuatro de la mañana, por eso, le dije que se me complicaba el asunto. Sin embargo, el escolta después de hablar con James, me indica que él me mandaba a decir que perdiera mi vuelo, que él me compraría otro en horas de la tarde.

Al parecer fue tanto el gusto y atracción del futbolista por la mujer de cabello rubio, que, sin importar que la mujer tenía un viaje programado, había decidido decirle que lo cancelara para irse con él y que posteriormente le compraría otro tiquete.

Yo sin creérmelo, le digo al escolta que le diga a él que me lo dijera de frente, y efectivamente llegó James, se presentó y me preguntó qué cómo así que tenía un viaje, que lo cancelara, y es ahí donde yo le digo que me lo prometa y tengo pruebas de una nota de voz. Mientras pasaba todo esto yo les contaba la historia a mis amigas a través del grupo de WhatsApp

La mujer que actuó en principió con gran astucia, le dijo al escolta que no quería más mensajes enviados por James, que si en verdad él estaba interesado en ella, y quería que se quedara, él debía decírselo personalmente, algo que, según muestra en sus videos al parecer sí fue verdad, pues se escucha un audio con la voz del futbolista excusándose con las amigas de ella por no dejarla viajar a la hora planeada.

Hola cómo están, me voy a quedar con ella un poco más, ella se va después de medio día, lo prometo. Se escucha en el audio que al parecer sería la voz de James.

Los planes cambiaron y James le hizo una promesa que nunca se dio

La mujer posteriormente concluye la historia contando que el futbolista la había invitado a ella y a sus amigas al espacio vip, sin embargo, al notar que no estaban cómodas con su ambiente Rodríguez decide hacerle una nueva propuesta en donde le prometía que saldrían cuando ella regresara de viaje. Algo que, ella según expresa en los videos la llenó de ilusión en su momento.

Yo había decidido quedarme con él y perder el vuelo, él me invitó a mí y a mis amigos al vip, sin embargo, el ambiente ahí no estaba tan chévere, y en un momento de esos, él me cogió y me preguntó que qué quería hacer para no hacerme perder el vuelo por nada, pero después me la cambió y me dijo que más bien me fuera a mi viaje y que cuando llegara su escolta me iba a recoger en el aeropuerto para vernos. Algo que nunca sucedió.

Cientos de internautas han dividido sus posturas en redes con los videos de la mujer, pues algunos le creyeron y le expresaron que esa situación es más común de lo que parece con las celebridades, y por el contrario, hubo otros que siguen dudando de su credibilidad.

Te puede interesar: ¡Increíble! Hombre se implantó chip para poder abrir su carro y su casa