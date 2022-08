Thalía se transformó de nuevo en Marimar y le llovieron elogios

La cantante Thalía sorprendió a miles de sus fanáticos al recrear de nuevo el look del personaje que la lanzó al éxito “Marimar”.

A través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reveló que encontró el vestido que tanto usaba para este personaje y mostró el paso a paso de lo que hacía antes de grabaciones para lograr dicho look.

Thalía recreó el look de Marimar

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos. Más de dos décadas después, Marimar sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje. Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables. Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar”, escribió en la descripción de la publicación.

Además, recreó la escena en la que ella está acostada en la playa disfrutando de la arena.

“Que mágico, y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra Bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mi… y me alegro algo escondidito que tenía en él”, agregó.

De inmediato sus seguidores la llenaron de halagos y muchos destacaron que la ven igualita que cuando protagonizó la producción.

“Ayyy MARIMAR!!! Como olvidarlo!!! Que hermosaaaaa, los años no pasan para ti", "yo vi esa novela tan bellla love", "Marinar!! que belleza! Cuantos recuerdos! LOVE!", "Te ves más hermosaaaaaaaaaa", "lo amamos!! Esos rizos", "OMG este momento me trajo tanta felicidad, no sabía que necesitaba este momento, este fue el primer personaje que ví de ti mi primera novela que ví", "Los sueños sí se vuelven realidad”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

