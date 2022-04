¿Terminó con Pipe? Luisa Fernanda W responde la reiterada pregunta

La creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W ha estado últimamente bastante ausente de sus redes sociales y cuando aparece, lo hace para postear contenido netamente recreativo o historias con su pequeño.

Quien ha brillado por su ausencia tanto en sus redes personales como en las de Luisa, ha sido su pareja, el cantante y actor Pipe Bueno, lo que avivió en sus millones de seguidores, las especulaciones de una ruptura.

Así se lo hicieron saber a Luisa Fernanda en su más reciente dinámica de preguntas, donde le interrogaron reiteradas veces si había terminado su relación con el padre de su hijo, a lo que ella aprovechó para darle fin a los rumores.

Esa pregunta está muy insistente porque hace mucho no subo cosas con Pipe en mis redes sociales, pero yo me di cuenta que es bueno compartir momentos con la pareja en redes sociales, pero no siempre, yo en mi caso me dediqué a compartir contenido de entretenimiento, expresó Luisa.

Sus palabras no quedaron ahí y dejó claro que eso no significa que no vuelva a hacerlo,ya que también le agrada compartir momentos especiales. Sin embargo, aprovechó para invitar a los internautas a que normalicen el hecho de querer mantener en reserva la relación, sobre todo cuando ella ya ha tenido la experiencia de compartir gran parte de sus relaciones públicamente y siente que ya quemó esa etapa.

Finalizó culminando sus historias con Pipe, para ratificar que están mejor que nunca, solo que como bien lo afirmó Pipe, está trabajando casi 12 horas diarias y por ello, el tiempo que tienen juntos, aporvecha para desconectarse de sus redes sociales.

