¿Qué llevan las mujeres en el bolso? El divertido video de Maleja Restrepo y Tatán

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una de las parejas más seguidas y admiradas en redes sociales, en donde a diario sorprenden con su contenido de humor, algo que el deportista y la presentadora vienen haciendo desde hace más de 7 años.

Ya que en 2015 crearon un canal en YouTube llamados "Parceros" en donde empezaron a mostrar algunos momentos y detalles de su relación, con lo que empezaron a ganarse un reconocimiento en redes sociales.

Por eso, a través de los años han ido mejorando e innovando en su contenido, hasta convertirse en una de las parejas referencia de varios internautas en temas de creación de contenido.

Recientemente, la pareja quiso plantear una divertida situación en donde el deportista salía de la duda de qué tenía su esposa en el bolso, pues en varias ocasiones se percataba que pesaba demasiado.

Qué cargan las mujeres en los bolsos

En el divertido clip todo sucede cuando Tatán se dispone a alzar el bolso que tenía la presentadora encima de la mesa, cuando de repente siente que está bastante pesado y por eso decide indagarle de forma sarcástica si lleva piedras en el bolso.

Esta afirmación del deportista hace que Maleja se moleste y le empiece a mostrar qué objetos son los que lleva dentro de su pesado bolso, en donde se revela que en su mayoría son objetos del propio deportista, pues él pensaba encontrarse con maquillaje, cepillos, perfumes, agendas, y más cosas de mujeres, pero se lleva la sorpresa que por el contrario tiene su celular, su estuche de gafas, su billetera, una navaja, una caja para pescar y múltiples objetos que son de él.

Por eso, el deportista al verse descubierto decide tomarse con humor el tema y expresarle que a la final no estaba tan pesado como había mencionado y hasta se ofrece a cargarlo con gran amabilidad.

Sus seguidoras en especial decidieron unirse para expresar que se sentían identificadas con la situación, pues en varias ocasiones sus parejas les habían hecho el mismo cuestionamiento y a la final se habían llevado la sorpresa que muchas veces son ellas las que cargan con el peso de sus objetos personales. Asimismo, no faltaron los jocosos comentarios, en especial uno que recordó un particular objeto mostradó por la pareja anteriormente.

"Oiga siiiiiiiii, desagradecidos; le falto el inhalador; confirmadisimo; no sé si es mi bolso o el de él; y las que no quieren “encantarse” con bolso, pero le entregan a uno sus encartes; donde estaba todo eso; cuando viajamos en carro es lo mismo; son unos desagradecidos; Totalmente ciertoo, ustedes son tan reales; me encantan; pensé que era la única". Fueron algunos de los comentarios.

