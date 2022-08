"Me importa un cu$#&”; Tatán Mejía se mostró bastante molesto en San Andrés

El deportista Tatán Mejía, quien se encuentra por estos días disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su esposa e hijas por las playas de San Andrés, Colombia, recientemente, se mostró bastante molesto en redes por la acción de una persona dentro de un restaurante.

Algo que caracteriza al manizaleño es sus sinceridad y naturalidad al momento de expresar lo que piensa, pues muchas veces dentro de MasterChef Celebrity 2022 se pudo observar esa faceta en la que el motociclista profesional expresaba su sentir sin pelos en la lengua, como cuando le dijo a los jurados que estaban cansados de que nada les gustara.

Por eso, decidió compartirle a sus seguidores en vivo el momento en que su tranquilidad se vio afectada por la culpa de otra persona que se encontraba en el mismo restaurante que él.

El deportista compartió a través de sus historias de Instagram en donde posee más de 2,2 millones de seguidores, el momento exacto en el que se disponía a comer algo en un restaurante de la isla, cuando de repente unas personas que se encontraban detrás de él empezaron a colocar música en un bafle a todo volumen, robándole la tranquilidad y paz al deportista.

Quien decidió mostrar lo que sucedía en el momento y expresar su gran disgusto con lo que estaban haciendo las personas, que, sin importar que fuera un lugar público, hacían lo que querían.

Tengo que confesar profundamente que me incomoda mucho la gente que no respeta el espacio ajeno, que se sientan en cualquier lugar o restaurante y ponen su bafle durísimo, gústele o no a la gente su música, es como me importa un cu#$ lo que piensen los demás.