La particular excusa de Maleja Restrepo al momento de pagar la cuenta

Tatán Mejía y Maleja Restrepo son unas de las parejas más queridas por los internautas, quienes se lo expresan a diario a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, en especial en Instagram en donde la actriz, presentadora y creadora de contenido posee más de cuatro millones de seguidores, por su parte el participante de MasterChef Celebrity posee más de dos millones de fans.

Esta particular pareja decidió compartir un momento a solas y salir a comer a un restaurante, pero lo particular de esta historia es que al final de comer, cuando Tatán pidió la cuenta, a Maleja le pasó una urgencia.

Una situación que le pasa a Maleja y a otras mujeres

Tatán vio que Maleja se iba a parar de la silla de un momento a otro, por lo que decidió indagarle a dónde iba a ir, a lo que ella responde que iba para el baño, es ahí donde el participante de MasterChef asoció que era por la cuenta de la comida, pues preciso cuando la había pedido, ella decidió ir al baño.

Apenas van a traer la cuenta, ahí si mi amor dónde es que queda el baño, tengo una orinada urgente, pero vaya tranquila, yo frenteo.

Pero Maleja se defiende que esto es algo que por casualidad le pasa a ella y muchas mujeres, pero que no es nada intencional.

Yo no sé porque la vejiga de las mujeres está diseñada para que cuando se pida la cuenta se active.

Minutos después de pagar la cuenta Tatán, las ganas de ir al baño de Maleja por arte de magia ya se le habían pasado, es ahí donde ella le dice que ya no quería ir, pero que entonces lo invitaba a un café para compensar la cuenta.

Maleja le halló la razón a Tatán

Tatán divirtió recientemente a sus seguidores en Instagram con un video junto a Maleja en el que exponen una situación diaria en la que normalmente una mujer nunca le hallaría la razón a un hombre, pero que por el contrario esta vez si se la halló a su pareja, algo que hace que Tatán quedé anonadado.

Es tanta su sorpresa que él decide indagarle a sus fans que qué harían en ese caso, en donde les diera su pareja la razón.

Usted que haría ??? Los/las leo

Si por una vez en la vida le dieran la razón !!

Esta publicación se viralizó de inmediato con más de 34.000 me gusta y cientos de divertidos comentarios donde le expresaban que era el momento de huir, pues eso no es para nada normal y no pasa ni en las películas.

