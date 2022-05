Tatán Mejía envío contundente mensaje en contra del bullying

Tatán Mejía recientemente vivió un reto de eliminación en MasterChef Celebrity en el cual estuvo cerca de abandonar la cocina más famosa del mundo, reto en el que se enfrentó a Aída Morales, Chicho Arias y Cristina Campuzano, un reto en el que tuvieron que preparar ceviche y cazuela de mariscos para sorprender a los jurados y asegurar su continuidad en la competencia.

El deportista profesional goza de gran popularidad en redes sociales donde posee más de dos millones de seguidores, por lo que, decidió sacar un espacio para acercarse a ellos y sincerarse frente al tema del bullying y de superación personal.

Sebastián Mejía algo que lo caracteriza es ser una persona frentera y natural al momento de expresarse, por eso, cuando decide hablar con sus seguidores o expresar su opinión sobre un tema, siempre lo hace sin pelos en la lengua.

El deportista, recientemente decidió tocar el tema del bullying, donde expresó a través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram que fue algo que vivió cuando era pequeño, pues en el colegio se burlaban de él porque no era bueno para estudiar.

Me dan ganas de mandarle un saludo a esos parceros, que se reían de mí, esos que eran los chachos que sacaban notas altas y no compartían la tarea. ¿Qué pasó muchachos ya son millonarios o todavía no?