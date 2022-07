Tatán Mejía confiesa que nunca se ha pasado de tragos y revela videos inéditos

Tatán Mejía continúa muy activo en las redes sociales donde suele interactuar mucho con sus más de dos millones de seguidores es por eso que recientemente activó la herramienta de preguntas en su cuenta oficial de Instagram donde reveló fotos y videos inéditos de su paso por MasterChef Celebrity, donde logró convertirse en uno de los cuatro finalistas.

Fueron varias las preguntas que le realizaron a Tatán Mejia y por supuesto el motociclista no tuvo ningún problema en responder, es así que subió fotos y videos de su recorrido en moto por el Río la Miel, de la moto que más le gusta, además de la foto que él se tomó la primera vez que salió con Maleja Restrepo.

Además, Tatán Mejía publicó varios videos en donde se muestra compartiendo con sus hijas, una foto de Maleja Restrepo en el reality “La Isla de los famosos”, también reveló que le hace falta más tiempo y disfrutar del mar; publicó las fotos más sexys y “más neas” de él, dejó claro que su traga maluca es Maleja, posteó una imagen de su mayor logro deportivo, de su marca favorita de carros, de sus tenis, la casa que está construyendo y confesó que no tiene imágenes de él borracho ya que él nunca se ha pasado de tragos.

“No tengo fotos bien borracho, jamás, yo nunca en mi vida, tengo que confesar esto, me he vomitado por estar borracho, o he estado borracho, caminando de lado, jamás me he pasado de tragos”, dice el deportista en una de sus historias.