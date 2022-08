Tata Beccera reveló detalles de cómo fue su matrimonio con Peter Manjarrés

Peter Manjarrés es uno de los cantantes más representativos en el género del vallenato. En el 2016 contrajo matrimonio con la bella María Alexandra Becerra.

Tata Becerra habla sin tapujos en redes sociales y en distintas ocasiones ha contado detalles sobre la relación que lleva con el artista, pues esta vez no fue la excepción.

Por medio de sus historias de Instagram, Tata abrió la cajita de preguntas para interactuar con sus seguidores y uno de ellos le pidió foto de su matrimonio.

Fue por eso, que Becerra decidió contar cómo fue su pedida de mano.

"Fue algo muy sencillo. Peter salió de una presentación y me llamó como a las tres de la mañana y me dijo: alista todo que en ocho días nos casamos y no me dió tiempo de nada. Nos casamos en Bogotá y solo fueron 20 personas"-