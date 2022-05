Stephania Stegman revela algunos cambios que ha tenido durante su embarazo

Stephania Stegman, la novia de Pablo Mejía el cantante de Piso 21, se encuentra disfrutando de sus últimas semanas de embarazo, pues muy pronto Bruno nacerá, es por eso que la bella modelo paraguaya ha aprovechado sus redes sociales para revelar en sus últimas publicaciones, detalles de cómo va el proceso de su embarazo.

Es así que, a través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo paraguaya reveló algunos de los cuidados que debe tener con su embarazo, debido a algunas complicaciones por inicios de preeclampsia que tuvo, además reveló que está en la semana 32 de embarazo, que Bruno, como se llamará su hijo, nacerá en Miami, Estados Unidos debido a que se encuentra en este momento allá y ya no puede viajar.

Además, parece que dentro de los cambios que Stephania ha tenido en esta nueva y dulce etapa, están algunos elementos de su outfit a los cuales antes les daba mucha importancia a la hora de salir, pero que ahora pasaron a un segundo plano, por lo menos así lo manifestó la modelo de 29 años de edad en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La paraguaya posteó cuatro fotografías en las que aparece utilizando una camisa corta con flores y que deja a la vista su barriga y un pantalón ancho, además de un abanico en la mano y un termo con agua, que apoya en una mesa que está en la parte de atrás, y de fondo se puede ver un paisaje natural.

Al hacer la publicación Stephania Stegman afirmó que en su etapa como mamá ha cambiado cosas y recordó que antes ella no salía sin un bolso o accesorios a la calle y que ahora, que está esperando su primer hijo, no puede salir sin su termo de agua y su abanico, así que dejó el tema de los accesorios y los bolsos a un lado debido también a los cuidados de su salud en su embarazo.

“Ayer me di cuenta que las cosas definitivamente cambiaron en esta etapa, antes no salía sin un bolso o accesorios, hoy día no salgo sin mi termito de agua y un abanico. No hay chances de que me saquen de la casa sin mis dos esenciales Jajajajaja”, escribió la modelo en el post que ya completa más de 13.000 likes.