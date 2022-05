Stephanía Stegman revela si ella y Pablo de Piso 21 piensan tener otro hijo

Stephanía Stegman, la novia de Pablo Mejía, cantante de Piso 21, se encuentra disfrutando de las últimas semanas de su embarazo, es por eso que, a través de sus redes sociales, ha compartido con sus miles de seguidores detalles de su dulce espera, por eso recientemente activó la herramienta de preguntas en su cuenta oficial de Instagram donde contestó varias preguntas inclusive, si piensa tener otro hijo.

No dejes de leer: Stephania Stegman revela algunos cambios que ha tenido durante su embarazo

Entre los comentarios que recibió la modelo paraguaya se encontraban los relacionados a los cambios que ha experimentado durante su embarazo, detallando que ha subido “22 kilos de amor”.

Más adelante otro seguidor le preguntó a Stephanía Stegman por el número de veces que ella realizó el proceso para la fecundación in vitro, y aunque ella ya había revelado la respuesta en una dinámica de preguntas anterior, la modelo volvió a responder con ayuda de Pablo Mejía.

“In vitro, hicimos tres intentos, de in vitro y quedamos embarazados a la tercera”, respondió el integrante de Piso 21.

¿Por qué Stephanía no tiene trompas?

Las preguntas continuaron, y otro internauta le preguntó que por qué ella no tiene trompas de Falopio, y ella reveló que siendo niña, tuvo una obstrucción en las trompas y lo mejor que pudieron hacer, para controlar la enfermedad, fue que se las quitaran, debido a que los tratamientos no funcionaban y lo hicieron para que no se generara infección.

El nombre de su hijo tiene algo que ver con “Encanto”

Otra de las preguntas que le realizaron estaba relacionada al nombre del hijo que viene en camino, Bruno, y reveló que no tienen nada que ver con la película “Encanto” de Disney, ya que ellos lo habían pensado antes de que esta cinta se estrenara y lo habían revelado el día que conocieron el sexo de su bebé.

Por último, otra de las preguntas que llamó la atención es sobre la posibilidad de que Bruno, más adelante tenga un hermanito pues un internauta preguntó “¿Quieres después de Bruno, otro Baby?

Stephanía Stegman y Pablo Mejía ¿quieren tener más hijos?

Y la respuesta la dieron Stephanía Stegman y Pablo Mejía quienes dijeron que sí hay posibilidades pero que lo pensarán más adelante, luego de que Bruno nazca.

“Amor, ¿que si queremos otro baby después de Bruno?, pregunta la modelo, y el cantante responde “S´, tú tomas la decisión, vamos a esperar a Bruno primero y vamos viendo, en un principio decíamos que sí, vamos a ver”.

Mira también: Stephania Stegman revela cuantos meses de embarazo tiene y donde nacerá Bruno