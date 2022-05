Stephania Stegman revela cuantos meses de embarazo tiene y donde nacerá Bruno

Por estos días, Stephania Stegman, la novia de Pablo Mejía, el integrante e Piso 21, ha revelado varios detalles de su embarazo debido a que ha tenido que extremar un poco sus cuidados debido a la aparición de algunos síntomas asociados a la preclamsia, razón por la que sus seguidores le han estado haciéndole muchas preguntas sobre la dulce espera de Bruno.

Recientemente la modelo paraguaya activó la herramienta de preguntas en su cuenta oficial de Instagram en dónde habló de todo lo relacionado a la salud de ella y su bebé y además explicó la razón por la que se sometió a un tratamiento de fecundación In vitro para poder quedar embarazada.

Aparte de su salud y la de su bebé, Stephania Stegman reveló algunos detalles de su embarazo y de lo que será el nacimiento de su bebé y una de los interrogantes que le hicieron fue ¿dónde planean que nazca Bruno? y en ese momento la modelo paraguaya reveló que va a nacer en Miami, pero no porque así lo haya planeado sino porque ahora ella se encuentra en esa ciudad de Estados Unidos y debido al diagnóstico que le dieron los médicos ya no podrá viajar a otro lugar.

“Ahora me encuentro en Miami y con el diagnóstico que me dieron ya no podré viajar, así que Brunito nacerá aquí para no correr riesgos”, respondió Stephania.