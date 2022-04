Como Bichota, Sofía Vergara encanta con nuevo look inspirado en Karol G

La modelo, actriz y empresaria colombiana Sofía Vergara, quien por años ha conquistado a los colombianos y a millones en Latinoamérica con su talento artístico, impresionó a sus seguidores en las plataformas digitales con un nuevo look.

La barranquillera posteó en la red social de Instagram, donde tiene más de 24 millones de seguidores, una imagen frente al espejo en el baño con la que presumió el nuevo color de su cabello y aceleró la respiración de muchos al alardear sus curvas con un diminuto bikini de color fucsia.

“Inspirada”, escribió Vergara en el pie de la imagen junto a tres corazones azules y etiquetó a la cantante paisa Karol G. Con esta instantánea, Sofía logró la reacción de casi 300 mil personas, en menos de una hora.

Entre las decenas de comentarios que recibió la guapísima artista barranquillera, se encuentran mensajes de fans enamorados que aplauden el nuevo look y manifiestan lo hermosa que luce Sofía Vergara a sus 49 años.

“La amo”, “chévere”, “pensé que era Karol G”, “linda princesa”, “Jamás serás G, tú eres más diva”, “Queen”, “me encanta”, “you look amazing”, “reina”, “oh my god”, “perfecta”, “you look amazing with every color”, “bichota”, “en serio, no logró diferenciar entre los TBT y las fotos recientes”, son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de Vergara en la red social.

Recordemos que las colombianas estarán juntas en una miniserie que será transmitida por Netflix, donde Karol G hará su debut como actriz.

