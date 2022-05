“No voy a aceptar esa clase de comentarios”, Silvy Araujo respondió a críticas

La influenciadora Silvy Araujo no tardó en responderles a quienes la criticaron luego de compartir un video sobre lo que come en un día.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, a joven reveló un video mostrando algunas opciones de comida.

Si bien recibió cientos de elogios, hubo quienes le dejaron comentarios ofensivos.

Detalló que el hecho de que la vean en su casa, no quiere decir que no trabaje, pues allí tiene todo equipado para realizar su contenido.

“Sí, yo trabajo desde mi casa, tengo esa bendición, esa ventaja, pero yo trabajo todo el día, soy una niña que tengo mi empresa, reuniones, a veces termino a las 9, 10 de la noche de trabajar, entonces dicen comentarios hirientes como ‘ella no trabaja’, yo sí trabajo, o dicen ‘claro, tú porque estás en tu casa’. Yo les muestro con mucho amor, todos somos distintos, que si como mucho que por qué como tanto y que si como poquito que por qué no como carbohidrato en la noche, oigan ya” , agregó.

Aclaró que ella no es la nutricionista personal de sus seguidores, sino que solo está brindando algunas opciones saludables de lo que pueden comer, por lo que, añadió que no permitirá que le dejen mensajes negativos.

“Yo no soy nutricionista, les estoy dando simplemente ideas de recetas, cojan lo que les sirva y lo que no, no.

Hay comentarios divinos, son más lindos, sino que simplemente a veces hay que aclarar que soy humana, que los mensajes sí afectan y que cójanla suave, que en esta casa digital no voy a recibir o aceptar esa clase de comentarios, los quito y ya porque esa es energía que no quiero”, puntualizó.