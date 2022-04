Silvy Araujo envía un mensaje a su 'yo del pasado'

Silvy Araujo es una influenciadora fitness colombiana que se dedica a brindar rutinas de ejercicio y tips nutricionales a sus seguidores.

Recientemente, la bella mujer subió un video en donde muestra varios videos suyos del pasado y resaltó esos consejos que, a lo mejor, quiso escuchar hace un tiempo.

En la mayoría de los consejos, se nota la importancia de la salud mental y la autoestima para lograr esos objetivos de salud que muchos queremos conseguir.

“Suelta el control de querer todo perfecto, no hay nada más lindo que ser tú, hacer más horas de ejercicio no te hará más fit ni más saludable, rodéate de personas que te sumen, te inspiren y que te motiven a dar lo mejor de ti; viaja, disfruta y deja el miedo, las vacaciones no tienen que dañar tu proceso […] y el mensaje más importante que le di a mi yo del pasado es: siempre has sido suficiente” aseguró la creadora de contenido en su video.