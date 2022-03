Silvy Araujo contó cómo fue su proceso para lograr el cuerpo que hoy presume

La influenciadora y entrenadora Silvy Araujo se sinceró con sus miles de seguidores sobre cómo fue su proceso para lograr el cuerpo del que hoy presume y suele ser tan envidiado.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió un carrusel con varias fotografías de los diferentes momentos que pasó su figura, desde estar muy delgada a un poco gruesa y estar sana y tonificada.

“Durante esos años pasaron muchas cosas, cuando me dio Purpura trombocipénica me dio muy duro que casi no tengo fotos de esa época de mi vida. Una época estaba MUY DELGADA, siempre he comido bien en el sentido que nunca he dejado de comer, pero era de pronto muy estricta con mis carbohidratos, de snack 12 almendras y la manzana jajaj así tan estricto y tan poquito carbohidrato no funciona en mi cuerpo, soy muy delgada.

Después quería aumentar en masa muscular entonces empecé a comer más, pero demasiado jajaja, no tenía mucho control de las cantidades y obviamente no solo subí en masa muscular, pero también en grasa! Hace 4 años siento que empecé a ver los cambios más drásticos y a conocer mejor mi cuerpo, pero porque estudie más, se volvió mi pasión, y me volví más consiente de las porciones dependiendo de mis metas, comiendo todos los macronutrientes, pero en las cantidades adecuadas, entrenando pesado y perdiéndole el miedo a las pesas”, narró.