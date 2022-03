Silvestre Dangond le responde en video a una fan suya de 109 años

El cantante vallenato Silvestre Dangond conmovió a los más de seis millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar el video de Ana Castro, una señora de 109 años que se declaró fan suya y a quien además él le respondió sus halagadoras palabras.

"Señora Ana Castro... No le creo cuando dice corazoncito, usted tiene un corazón con muchas teras imposible de llenar... Felices 109 años y que Dios me le dé muchos más", escribió Silvestre Dangond en la publicación que superó los 33 mil me gusta y 620 comentarios en tan solo un par de días.

La mujer dice en la grabación que "después de mi familia, Silvestre Dangond. Dios me lo bendiga y me lo cuide y me le dé vida y salud a mi Silve. Lo quiero y lo amo, lo adoro. Sin ningún interés, porque él por allá y yo por acá. Siempre lo tengo aquí en el corazoncito".

"Mi querida Ana Castro Vega. Escúchame, mírame bien con este video. No es como dices tú, que yo por acá y tú por allá. Quiero que sepas que he visto todos tus videos, no sabes la emoción que me producen", le contestó Silvestre Dangond a su fanática.

