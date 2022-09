Silvestre Dangond aplaude a Diego Vásquez por su gran actuación en ‘Leandro Díaz’

La bioserie ‘Leandro Díaz’ ha logrado que millones de colombianos se conmuevan cada noche por Nuestra Tele con la historia de este gran cantante del vallenato. Y los actores que le dan vida a cada uno de los personajes han encantado con su interpretación, siendo elogiados a través de las diferentes plataformas digitales.

Silvestre Dangond agradecido por el apoyo de sus fans

El artista Silvestre Dangond hizo su debut en la actuación con esta gran producción del Canal RCN y sorprendió a Colombia entera con su gran talento, tanto que no deja de recibir mensajes de felicitación y admiración de sus millones de seguidores.

El reconocido cantante ha agradecido a todos por sus muestras de cariño y manifestado la emoción por cada una de los mensajes donde lo han etiquetado y en los que los internautas enaltecen su talento.

Silvestre sobre el actor Diego Vásquez

Ahora, el artista fue quien usó su cuenta oficial de Instagram para referirse a uno de los actores que noche tras noche despierta un sinfín de emociones en los televidentes.

Dangond habló de Diego Vásquez, el famoso actor que le da vida a ‘Onofre’, el papá de ‘Leandro Díaz’ y quien con su actuación ha logrado que lo “odien” y critiquen en las redes por la forma en que trata a su primogénito.

“Mover fibras. Despertar emociones en el espectador, es el reto de un buen actor. Lo has hecho. La gente odia Onofre, y yo amo a Diego el actor”, fue la primera parte del mensaje, con el que Silvestre Dangond aplaudió a su compañero de set.

Y resaltó en su publicación algunas de las cualidades que describen al Diego Vásquez: “Un ser bonito, noble, profesional, que me ayudó con su interpretación a fortalecer el mío. Te aplaudo lindo amigo; un besito a Astrid tu esposa, mujer que come.. claro que tú no te quedas atrás... Saludos de los patacones con queso de dónde Fátima en el Peña”.

Miles de elogios de sus fans

El post de Silvestre Dangond fue bien recibido por sus más de seis millones de fans en Instagram, donde miles de internautas en menos de hora se sumaron a la lluvia de reacciones y felicitaciones para los artistas que han enamorado con su actuación en ‘Leandro Díaz’.

“Excelente dupla felicitaciones Silvestre saliste tremendo actor y a Diego te odio, pero a la vez te admiro mucho como excelente actor”, se lee en uno de los comentarios que recibió Dangond.

Junto a este mensaje, otros seguidores escribieron: “Excelente interpretación de ambos”, “ayyyyyy te amo mi amor, amo tú corazón”, “Dios que talento el de ustedes, Diego el más, el más odiado igual interpretando a Onofre , bendiciones @silvestredangond te amo”, “Mucho papelaso tan bueno el de onofre, señor actor, fuerte pero real”, “Onofreee me caes mal, te odio. Diego te amo, grande”.