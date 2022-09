“Gracias”, Silvestre Dangond conmocionado por el gran apoyo de sus fans

El gran estreno de Leandro Díaz sin duda alguna sorprendió y encantó a millones de colombianos, logrando convertirse en tendencia número uno en Twitter y generando miles de comentarios de felicitaciones por parte de internautas que vibraron con el emocionante primer capítulo de la bioserie.

Asimismo, los elogios para los protagonistas Silvestre Dangond (Leandro Díaz) y Laura De León (Matilde Lina), no se hicieron esperar, pues sus nombres fueron centro de felicitaciones y halagos por sus notables y sorprendentes actuaciones, logrando llevar por un sinfín de emociones a los televidentes.

Tanto Silvestre, Laura y varios actores de la producción aprovecharon el gran recibimiento de la historia para compartir en sus redes personales algunos de los mensajes que recibían durante y tras el estreno de la bioserie, agradeciendo el gran apoyo de las personas.

El reconocido cantante, se convirtió en tendencia y fue uno de los más elogiados tras el gran estreno de Leandro, por eso, decidió compartir una publicación para expresar su sentir tras ver tantas muestras de cariño hacía él.

El artista decidió compartir un clip del primer capítulo y poner sobre él algunos de los sentidos mensajes que más lo sorprendieron en redes sociales, en donde destacaban su gran interpretación y puesta en escena.

El artista, expresó su emoción al ver tanta efusividad en los mensajes y aprovechó para invitar a sus más de 6,6 millones de seguidores en Instagram a no perderse ningún detalle de esta producción, porque, cada día promete sorprenderlos más y llevarlos por una montaña rusa de emociones.

Gracias por todos sus comentarios, no se imaginan lo emocionado que me tienen!!! Pegaitos ahorita a las 9:30 para no perderse el segundo capítulo de #LeandroDiaz por el @canalrcn