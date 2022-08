Shujam Valdiri revela por qué ella y Andrea Valdiri no son tan unidas

Como parte de la celebración del cumpleaños de su mamá, Carmen Valdiri, Andrea Valdiri y algunos integrantes de su familia se fueron a Punta Cana a disfrutar de unos días de sol, playa y mar y que fue un regalo de parte de Felipe Saruma, esposo de Andrea.

A través de sus redes sociales la bailarina barranquillera ha mostrado parte de lo que ha sido su viaje, en el que asistió ella, Carmen Valdiri, Felipe Saruma y los papás del influenciador, por eso algunos internautas aprovecharon que Shujam Valdiri activó la herramienta de preguntas para cuestionarla, entre otras cosas, sobre su relación con Andrea.

Shujam Valdiri respondió las preguntas de sus seguidores

En su cuenta oficial de Instagram Shujam Valdiri escribió “Díganme nenes”, para que sus seguidores le preguntaran lo que ellos quisieran, aunque advirtió que fueran suaves, es así que ella reveló por qué tienen un brillante pegado en su diente, además recibió halagadores mensajes en los que los fans destacaron su belleza y humildad.

Pero, luego llegó una pregunta incómoda, pues un internauta aprovechó para preguntarle por qué ella y Andrea Valdiri no se muestran tan unidas últimamente.

“Cuéntanos por qué Andrea y tú no son tan unidas…”, escribió uno de los más de 350 mil seguidores que Shujam tienen en su cuenta oficial de Instagram.

Shujam Valdiri y Andrea Valdiri, “no somos siamesas”

En ese momento ella respondió con una frase con la que dio a entender que pese a que son hermanas hay varias cosas que no comparten ya que no viven en la misma casa, no tienen el mismo esposo ni son siamesas.

“No somos siamesas, ni tenemos al mismo marido, ni vivimos en la misma casa”, respondió la hermana de Andrea Valdiri.

Cabe recordar que en esta misma de preguntas, también le había cuestionado a Shujam, con quien en años anteriores Andrea Valdiri ha tenido varias discusiones, por la razón por la que ella ni su otra hermana, Fairuz fueron de vacaciones con su mamá, a lo que ella respondió con una imagen donde aparece ‘Doña Florinda’ sujetando la oreja, ‘El Chavo’, sin decir nada más, quizás dando a entender que su relación de hermanas al parecer no va muy bien.

