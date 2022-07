Shawn Mendes se retira de la música por un tiempo y contó las razones

Uno de los cantantes más importantes del pop mundial sin lugar a dudas es Shawn Mendes, quien recientemente ha dejado impactados a sus seguidores con una noticia que nadie esperaba respecto a su carrera musical.

El canadiense de 23 años ha compartido de forma transparente pero muy directa una noticia con sus fans quienes esperan que solo sea por el tiempo que el mismo artista ha referido. Y es que Shawn ha anunciado que quiere hacer un stop en su carrera musical por algunas semanas por una razón muy poderosa,

El intérprete ha dejado claro que quiere alejarse por su salud mental de los escenarios y todo lo que tenga que ver con su carrera musical. De hecho, el artista lo hace por recomendación médica para dedicarse a él mismo, tiempo que necesita. El mensaje que preocupó a sus fanáticos también los dejó pensando sobre si su estado de salud es un poco más grave al respecto, ya que el artista había compartido hace un tiempo que sufre de dismorfia corporal, un padecimiento que hace que el cantante se obsesione con cómo autopercibe su cuerpo.

Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente voy a tener que posponer las próximas tres semanas de shows en Uncasville hasta nuevo aviso. He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre me ha resultado difícil estar en el camino, lejos de amigos y familiares. Después de algunos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peaje y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura