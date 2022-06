Shakira y otras famosas colombianas que se separaron este 2022

Hace tan solo unas horas, que se encendieron los medios internacionales tras confirmarse la ruptura entre la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué, al parecer, a raíz de una infidelidad por parte del español, quien según medios de su país, estaría viviendo en su departamento de soltero desde hace varias semanas.

Desde luego, los rumores se hacían cada vez más fuertes y fue por ello que la colombiana se vio motivada a dar un comunicado oficial por medio de la agencia que la representa, para acabar con el voz a voz de desinformación que circula mundialmente.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", fueron las breves palabras que usó la interprete de "Te felicito" para aclarar su actual situación emocional con el deportista.

Tras su separación, se hicieron latentes algunas de las rupturas más sonadas de este año entre talentos colombianos, que han dado mucho

de qué hablar en el país cafetero.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Tras varios rumores que apuntaban a una separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque la pareja confirmó el pasado mes de marzo lo que muchos especulaban: que su amor se había transformado y que por salud propia y de sus hijos, habían tomado la decisión de no continuar su vida como esposos, de la manera más sana y en los mejores terminos posibles.

Hoy es un día muy especial para nosotros como Familia. Esto no es un comunicado de prensa ni mucho menos, es solo una información que queremos compartir desde el cariño. Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida.

Sus palabras no quedaron ahí y confirmó que sus hijos Salvador y Matías son su más grande tesoro y por ello, pidió mucho respeto y amor a los seguidores y medios en general. También aclaró que en esta historia no hay malos, "aquí solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y la tranquilidad día a día. No hablaremos más de esto y agradecemos evitar opinar al respecto por respeto a nuestros hijos. Bendiciones. Lincoln y Carolina.", culminó.

Kimberly Reyes y Federico Severini

La guapa actriz Kimberly Reyes y su exesposo Federico conformaban una de las parejas más queridas por la farándula colombiana, sobre todo, tras llevar su amor al altar en la ciudad de las Vegas en octubre de 2016 en una boda civil y, dos años después, al dar el ‘sí’ ante los ojos de Dios en la ciudad de Cartagena.

Tras una intensa relación, la pareja comenzó a brillar por su ausencia a lo que los rumores de separación no dieorn espera, sin embargo, nada confirmado hasta que a través de las stories, la actriz respondió preguntas de "si y no", donde los seguidores no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle "¿te separaste?" a lo que Kimberly simplemente movió la cabeza en señal de afirmación, confirmando la noticia que desde hace semanas se rumoraba en las plataformas digitales.

Yeferson Cossio y Jenn Muriel

Tras la fuerza que han tomado las plataformas digitales, figuras como Yeferson Cossio y Jenn Muriel se han apoderado de las tendencias no solo por sus contenidos de humor y bromas extremas, sino también por el derroche de amor que emanaban constantemente en sus redes y que al parecer, llegó nuevamente a su fin.

"Nuevamente", porque en meses anteriores si hicieron oficial su ruptura no por falta de amor sino por propósitos distintos a futuro, por lo que decidieron tomar sus caminos por separado. Sin embargo, el amor pareció ser más fuerte porque semanas después volvieron a mostrarse más enamorados que nunca, pero ahora, vuelven a protagonizar una serie de indirectas y ausencia.