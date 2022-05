Shakira baila y revela que sus hijos le dieron la idea de su video “Te Felicito”

La cantante Shakira confesó un curioso detalle creativo sobre el videoclip de su reciente sencillo musical “Te Felicito” junto al artista Rauw Alejandro.

En entrevista con Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show la artista fue interrogada sobre cómo había surgido la idea del video musical y ella sorprendió al revelar que habían sido sus hijos los de la idea.

“No pongo música muy a menudo porque para mí es una prioridad dedicar tiempo a mis hijos, pero cuando lo hago, me concentro. Tuve que dedicar tres meses y preparar el video. Los creadores del video son mis hijos, a ellos se les ocurrió la idea.

No tenía ni idea qué hacer, cuando estoy a punto de producir un video es como un lienzo en blanco y tengo que sentarme y pensar lo que voy a hacer y no tenía ni idea de lo que quería hacer, así que les pedí a mis hijos que escucharan la canción, cerraran los ojos y a mi pequeño Sasha se le ocurrió la ideal del robot. Él dijo ‘mami, te imagino bailando con un robot y a Milan se le ocurrió el fuego verde y me encantaron esas dos ideas y los llevé a un director y eso fue todo”, confesó.