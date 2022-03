Shakira revela la razón por la que Gerard Piqué y ella pelean

La cantautora barranquillera Shakira concedió una entrevista a un podcast en la que reveló la razón por la que ella y su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, pelean.

No dejes de ver → Las actuaciones más recordadas en la historia del Super Bowl

"Mi pobre marido, mi novio, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española", aseguró Shakira.

La también bailarina agregó que "me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. (...) Las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto".

"Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo", concluyó Shakira.

La cantante de 45 años ya tiene más de tres décadas de una destacada carrera y está radicada en Barcelona, donde su pareja se dedica a jugar fútbol. Ambos tienen dos hijos llamados Milan y Sasha.

Shakira suele ser muy cuidadosa con lo que publica en sus redes sociales, lo que hace aún más sorprendente la infidencia sobre su convivencia con Gerard Piqué que reveló a través de una entrevista para un podcast.

Mira también → Shakira comparte su emoción con nuevo logro de su hijo menor, Shasha

Descubre más → Shakira y la romántica foto junto a Piqué para celebrar el amor

Te puede interesar → Los mejores outfits en la historia del Super Bowl que han marcado tendencia