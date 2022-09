En España aseguran que Shakira iría a la cárcel por “fraude fiscal”

Los problemas para la cantante colombiana Shakira no paran, y es que además de todo lo que está viviendo con su separación con el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, y el juicio por la custodia de sus hijos, ahora se le suma una acusación por “fraude fiscal”.

Un programa televisivo, llamado ‘Equipo de investigación’, contó que la intérprete de ‘Te felicito’ estaría a punto de recibir cargos por “fraude fiscal”, por lo que la fiscalía de España estaría pidiendo para ella un total de 8 años de cárcel y un penalización económica que sobrepasa los 23 millones de euros.

Este programa ha mostrado una serie de archivos y contenidos que demuestran que la cantante no actuó de la mejor manera en cuanto estos temas de hacienda en el país ibérico, pues ella aseguró que durante los años 2012, 2013 y 2014 ella no se encontraba viviendo en este país, sino en las Bahamas, por lo que no declaró ciertas cosas, pero las pruebas dicen que sí vivió en Barcelona.

Hacienda está investigando a esta persona porque hay indicios de permanencia en el territorio español por más de 183 días en el año natural, que es la forma principal de considerar residente a una persona en territorio español, explica Javier Hurtado, Director de Inspección de la Agencia Tributaria.

Pruebas en contra de Shakira

Parte de las pruebas, según cuentan estos medios españoles, hacen parte de un archivo de imágenes de periodistas que perseguían a la pareja conformada por Shakira y Piqué. Estas fotos, videos y otros registros, demostraron que ella se vivió en este país europeo en compañía de Piqué, ahora su exesposo.

“Los inspectores se sirven de sus fotografías para situar a la cantante en España”, fue lo que contó la presentadora del programa mencionado. Además, explicaron que la relación con el jugador del Barcelona, y las fotografías de estos medios de farándula y espectáculo, ayudaron para demostrar que ella vivió en el apartamento de soltero del jugador de fútbol tras el mundial de Sudáfrica 2010.

Denuncias que no les sirven a Shakira

Cabe resaltar que estas pruebas no son las únicas que tiene en su contra, ya que varios de sus empleados sirvieron como testigos en este caso, asegurando que ella sí vivía con Gerard en esa época, pues estos explicaron que hacían parte de la servidumbre con la que ellos contaban en su domicilio.

Esta persona demanda a Shakira por abuso laboral debido al rechazo de esta para hacer contrato a su trabajador. Esta denuncia es otra prueba sustancial para indicar que la residencia habitual de la cantante no era Bahamas, tal y como ha reiterado en su defensa, contó reconocido medio de España.

Otras de las pruebas que no le sirven a la cantante colombiana, son sus ingresos continuos a espacios como centros estéticos o gimnasio, pues estos han demostrado que ella asistía de manera continua a estos espacios, muchas veces con su esposo y amigos, o en algunas ocasiones: sola.

Para cerrar, otra de las pruebas que tiene en su contra, es que sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, llegaron a este país durante estos mismo años en los que ella no declaró algunos de sus ingresos, y además no le pagó a Hacienda de este país sus derechos de imagen, entre otros.