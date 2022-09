Shakira estaría pensando en demandar a hombre que afirma ser su hijo

Lo que comenzó como un caso de presunto acoso de hombre de 29 años al talentoso actor Santiago Alarcón, podría terminar en un escándalo internacional que involucraría al Shakira, que al parecer estaría pensando en demandar al hombre.

Cabe destacar que el caso lo dio a conocer la semana pasada, Santiago Alarcón quien aseguró que el hombre, de nombre Óscar, lo ha estado buscando desde hace cuatro años afirmando que él es un hijo que supuestamente el actor abandonó en 1992 y que llegó al punto de invadir su privacidad en el camerino de un teatro.

El actor, que le dio vida a ‘German’ en ‘El man es Germán’, reveló que al principio lo ignoró, pero Óscar volvía a parecer usando diferentes cuentas en las redes sociales y le interpuso una tutela que no fue aceptada debido a que su relato era inconsistente.

Santiago reveló que Óscar es colombiano, que vive en Canadá desde hace 15 años, que en su familia son diez hermanos, que no es adoptado, que ya tiene una denuncia en el país norteamericano por acoso contra otro hombre y que las cuentas no coinciden, pues en 1992 él tenía 12 años, era virgen y no conocía a Shakira.

Y es que, sin duda lo que más llamó la atención de los internautas es que en la tutela el hombre aseguró que su mamá biológica es Shakira, algo que captó la atención de la prensa internacional, y pese a que Santiago Alarcón pidió que sacaran a la cantante colombiana del caso ya que la historia de Óscar es absurda, parece que el caso podría tener consecuencias.

Shakira podría demandar a su supuesto hijo

La periodista María Belén Ludueña reveló en el noticiero argentino AN mediodía que al parecer Shakira estaría muy enojada con la denuncia de Óscar y estaría pensando junto a sus abogados en presentar acciones legales contra el hombre que afirma ser su supuesto hijo, debido a que, al igual que Santiago Alarcón, “las cuentas no le dan”, esto habría sido informado por el paparazzi Jordi Martin, que hace cubrimiento de la vida de Shakira desde hace doce años.

“Aparentemente Shakira, alguien que la conoce mucho y que nosotros venimos hablando hace rato, que ustedes saben quién es Jordi Martin, que es paparazzi que vienen haciendo la vida de Shakira desde hace doce años, que lo conocemos todos, ¿qué dijo Jordi Martin? que Shakira, está muy enojada y va a ir a pagar abogados para iniciarle acciones legales a su supuesto hijo, porque de ninguna manera le cierran las cuentas”, aseguró la presentadora.

